A Casacor Santa Catarina acontece entre 30 de junho e 11 de agosto de 2024, com o tema “De presente, O agora”, em Itapema. O empreendimento Boulevard Royal Residence é a sede da amostra, que conta com 28 ambientes divididos em cinco andares. O escritório Daniela Schmitt Arquitetura participa da Casacor Santa Catarina pela quarta vez com o conjunto de ambientes que traz o nome Pausa Para o Presente, e representa o uso de varanda, living e suíte com sala de banho em 83 m2 de área.

“Para este ano estamos com a proposta de destacar a importância de viver e apreciar o presente, incorporando um design que seja esteticamente agradável, funcional e sustentável, mas também com o acolhimento de um lar. Buscamos também conectar as pessoas com o ambiente, fazendo que elas se enxerguem inseridas nele”, conta Daniela Schmitt, arquiteta à frente do escritório.

Na Casacor de 2024, Daniela Schmitt assina o design de uma cama e dois sofás dentro do ambiente projetado pelo escritório. “Montamos uma linha com peças atemporais pensadas para proporcionar o máximo de comodidade e aconchego ao lar e que acolhesse o corpo, mente e o coração”, explica a arquiteta.

A arquiteta Isabela Gilli Moritz, sócia do escritório, conta que ao realizar o projeto do ambiente a intenção era explorar materiais naturais no teto. “Buscamos uma proposta diferente para o teto e neste caso utilizamos a trama, com o objetivo de trazer a natureza para dentro de casa. Com isso conseguimos apresentar um teto de alto padrão, e com uma flexibilidade maior de manutenção”.

Para remeter a natureza dentro do ambiente, foram utilizados os tons de verde em texturas e formas distintas. “Os verdes predominam no espaço, utilizamos o mesmo tom da parede para criar a trama do teto, e buscamos trazer o equilíbrio e harmonia através das paisagens pintadas com o calor da praia. Junto a isso, os materiais naturais utilizados acolhem e convidam a parar, desfrutar e celebrar o agora”, finaliza Daniela Schmitt.

Serviço

O que: Casacor Santa Catarina – Itapema

Quando: 30 de junho a 11 de agosto

Onde: Residencial Boulevard Royal

Ingressos: https://appcasacor.com.br/events/santa-catarina-itapema