Rosamaria é convocada para representar Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris

Na última sexta-feira, 1º, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a lista de atletas convocadas para a seleção feminina que disputarão as Olimpíadas de Paris, na França. A neotrentina, Rosamaria Montibeller, mais uma vez disputará a competição.

Essa será a segunda participação da atleta nas Olimpíadas, que também esteve presente na campanha do vice-campeonato da edição de Tóquio, em 2021, ficando com a medalha de prata.

Rosamaria Montibeller

A atleta de 30 anos defende a seleção brasileira desde 2015, conquistando títulos como três campeonatos sul-americano (2017, 2021 e 2023) e o Grand Prix em 2017.

No Brasil, Rosamaria atuou em equipes como Campinas, Esporte Clubes Pinheiros, Minas Tênis Clube e Dentil Praia Clube.

Em 2019 a atleta iniciou sua carreira em clubes internacionais, competindo na Itália pelas equipes de Bartoccini Perugia, Pomi Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio. Atualmente, Rosamaria joga no Japão, defendendo a equipe de Denso Airybees desde 2023.

Tabela nas Olimpíadas

A seleção brasileira de vôlei feminino se encontra no grupo B das Olimpíadas de Paris. Logo na primeira fase irá enfrentar as seleções do Japão, Quênia e Polônia. No total, 12 seleções participam do torneio, que é dividido em três grupos. As duas primeiras equipes de cada grupo junto com as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final.´

