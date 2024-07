O livro “O Suquinho da Mamãe”, da jornalista e palestrante Fernanda Rosito, é um dos indicados da Giostri Editora para o Prêmio Jabuti 2024, na categoria Infantil. A obra relata como a jornalista lidou com o câncer, principalmente em relação ao filho Enzo, na época com seis anos. “É um livro para que as crianças possam entender o câncer, uma doença que, cada vez mais, acomete pessoas indiscriminadamente, mulheres, homens, jovens e velhos”, conta Fernanda.

O narrador da história é o próprio Enzo, que descreve como descobriu a doença da mãe. No livro, ele comenta que, ao saber o que de fato acontecia com ela, não sentiu mais medo. “Escrever esta obra foi uma maneira que encontrei de apresentar um pouco da minha história e contribuir para que as pessoas possam lidar com o câncer e a cura, junto aos filhos, de uma maneira assertiva e serena”, afirma a autora, que o intitulou de ‘suquinho’ por ser o termo que ela se refere à quimioterapia, um verdadeiro suco da vida.

Para Alex Giostri, editor responsável, a obra é uma utilidade pública, justamente por se tratar de um relato de superação. “Acreditamos muito nessa indicação, justamente pela leveza como a autora tratou do assunto”, comentou.

As inscrições para o Prêmio Jabuti 2024 encerraram no dia 13 de junho e agora o corpo de jurados trabalha na seleção das melhores obras em cada categoria. Os finalistas devem ser divulgados somente no segundo semestre. Para a autora, independentemente do resultado, ter um livro indicado ao prêmio, que é patrimônio cultural do país e principal referência entre as premiações do mercado editorial brasileiro, é a chancela de uma missão percebida anos atrás. “Além de consolidar a minha carreira como escritora, é uma oportunidade incrível de visibilidade ao tema câncer, mostrando que é possível, sim, falar sem medo sobre a doença para as crianças. Isso é a concretização da minha jornada”, conclui Fernanda.

Quem é a autora?

Fernanda Rosito é empresária, jornalista, escritora e palestrante. Natural de Porto Alegre, reside em Itapema (SC). Seu universo envolve o mundo das palavras, da comunicação e da gestão estratégica, por meio de sua agência, a Fê Rosito Marketing e Treinamento. Desde cedo, Fernanda empreende e, após grandes desafios em sua vida, passou a escrever sobre suas próprias experiências e aprendizados com a maternidade, a cura do câncer e as mudanças na carreira. Fernanda também é autora do livro “Escolhi Viver e Brilhar”, e atualmente trabalha em sua terceira obra, “Mulheres que Escolhem Brilhar”, que reunirá a história de superação de 12 mulheres, com pré-lançamento no mês de agosto, em Florianópolis, durante a Imersão SER, evento também organizado pela escritora.