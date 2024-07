VÍDEO – Apostadora de Brusque que venceu sorteio principal da Trimania Vale comenta o que fará com o prêmio

Uma apostadora de Brusque venceu sozinha o principal prêmio do concurso da Trimania Vale sorteado neste domingo, 7. Maria de Lourdes Piva Freitas, que fez a aposta na banca Ivonete, no Primeiro de Maio, levou um Nivus Comfortline + R$ 60 mil, totalizando R$ 183 mil em premiação.

Em um vídeo publicado pela equipe de produção da Trimania, a moradora conta que ficou muito feliz com o prêmio. “Por enquanto vou ficar com o carro. Já o prêmio em dinheiro colocarei na poupança. Sempre bom ter uma reserva”, disse Maria.

Questionada, disse que recebeu a Trimania de presente do irmão. Quando ganhou, também disse que não acreditava que tinha vencido.

Veja o vídeo

Outros ganhadores

Uma outra aposta de Brusque, feita por Yago Queiroz do Santos, do São Pedro, foi premiada no primeiro sorteio, levando para casa R$ 12 mil.

Outros dois apostadores de Brusque e um de Guabiruba foram premiados no giro da sorte e levaram R$ 1 mil cada. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trimania.

