Programa da prefeitura realiza castração de mil animais em Brusque; saiba como participar

A Prefeitura de Brusque, por meio do setor de Bem-Estar Animal, vai realizar a castração gratuita de mil animais domésticos até o final do ano. Para participar, o dono deve apresentar cópia do comprovante de residência, comprovante de renda familiar, documento com foto e foto do animal. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 15.

Para se inscrever, basta acessar o site (a partir do dia 15). Após isso, é necessário preencher o formulário, além de enviar os documentos solicitados via WhatsApp (47) 9 9786-7202, conforme indicado no formulário. Depois deve-se aguardar o contato do Bem-Estar Animal.

Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica.

De acordo com o comunicado, somente serão atendidos cães, machos e fêmeas até o peso de 20 quilos, enquanto os gatos, machos e fêmeas, serão atendidos de todos os pesos.

O prefeito de Brusque, André Vechi, comenta que fica feliz em realizar a ação. “Esse projeto, que vai iniciar agora em agosto, incluirá castrações itinerantes em cinco regiões: Planalto, Limeira, Águas Claras, Steffen e Dom Joaquim. Serão cerca de 200 castrações por região, onde a equipe de castração vai até o bairro, pois muitas pessoas não conseguem se locomover até a clínica credenciada”.

Datas das cirurgias:

– 10 de agosto

– 14 e 15 de setembro

– 21 de setembro

– 28 de setembro

Cirurgias por região:

A separação dos bairros e a quantidades, levando em consideração a proximidade geográfica entre os bairros, o contingente populacional e as características socioeconômicas.

Planalto e Região – 200 castrações

– Limoeiro (EMMA)

– Santa Terezinha

– Santa Rita

Limeira Baixa e Região – 200 castrações

– Limeira Alta

Águas Claras e Região – 200 castrações

– Ponta Russa

– Poço Fundo

– Azambuja

– Primeiro de Maio

Steffen e Região – 200 castrações

– Bateas

– Volta Grande

– São Luiz

– São Pedro

Dom Joaquim e Região – 200 castrações

– Cedrinho

– Cedro

– Thomaz Coelho

– São João

