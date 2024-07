CEPs de Brusque são alterados por conta de conflitos em endereços; confira as mudanças

Alguns endereços localizados em vias importantes de Brusque foram alterados pelo setor de Geoprocessamento da prefeitura. A medida acontece devido a presença de conflitos de endereços para alguns estabelecimentos confrontantes com estas vias, que não tinham enquadramento nos CEPs existentes. Cidadãos e empresários não precisam realizar ação alguma.

Ruas como a rua Felipe Schmidt, envolvendo os bairros Centro I e São Luiz; a rua Ernesto Bianchini, nos bairros Guarani e Rio Branco; e rua Florianópolis, envolvendo bairros Primeiro de Maio e Águas Claras, estão entre elas.

As medidas são necessárias devido às mudanças quanto à definição territorial administrativa dos bairros de Brusque, promulgado pela Lei Complementar 238/2015. Desde que promulgada a lei, foram registrados esses tipos de conflitos.

Todas estas mudanças serão feitas através de ofício, e, no futuro, quando alguma empresa fizer qualquer tipo de alteração em seus dados cadastrais, ela já terá seus dados novos com seu o novo CEP.

As alterações, cujas definições são compartilhadas pela gestão urbanística da prefeitura e a gestão do endereçamento dos Correios, empresa da qual o setor da prefeitura dialoga, foram amplamente discutidas entre as instituições, visando gerar o menor transtorno possível para os cidadãos, dentre as soluções viáveis e discutidas.

Lista de vias com CEPs alterados:

Rua Felipe Schmidt (referência para os próximos):

CEP 88350-075, logradouro: Felipe Schmidt, bairro: Centro I;

Antes: do início – até 76/77

Depois: do início – até 260/261, referência: até a rua Pref. Arthur G. Risch/Carlos Gracher

Antes: do início – até 76/77 Depois: do início – até 260/261, referência: até a rua Pref. Arthur G. Risch/Carlos Gracher CEP 88351-000, logradouro: Felipe Schmidt, bairro: São Luiz

Antes: de 078/79 à 260/261

Depois: de 262/263 à 340/341, referência: rua João Schaefer.

Antes: de 078/79 à 260/261 Depois: de 262/263 à 340/341, referência: rua João Schaefer. CEP 88351-001, logradouro: Felipe Schmidt, bairro: São Luiz

Antes: de 262 ao fim – lado par

Depois: de 342/343 até o fim, referência: rua Anita Garibaldi.

Rua Ernesto Bianchini (fazer igual o modelo de cima):

CEP 88350-600, logradouro: Ernesto Bianchini, bairro: Guarani

Antes: do início – até 349/350, depois: CEP extinto

Antes: do início – até 349/350, depois: CEP extinto CEP 88350-676, logradouro: Ernesto Bianchini, bairro: Guarani

Antes: de 351/352 à 561/562

Depois: do início – até 99998/99999, Referência: Ribeirão Varginha/Irmãos Hort

Antes: de 351/352 à 561/562 Depois: do início – até 99998/99999, Referência: Ribeirão Varginha/Irmãos Hort CEP 88350-701, logradouro: Ernesto Bianchini, bairro: Rio Branco

Antes: de 563/564 à 724/725

Depois: CEP extinto

Antes: de 563/564 à 724/725 Depois: CEP extinto CEP 88350-779, logradouro: Ernesto Bianchini, bairro: Rio Branco

Antes: de 726/727 ao fim

Depois: do início – até 99998/99999, Referência: Fim do logradouro

Rua Florianópolis:

CEP 88353-500, Logradouro: Florianópolis, Bairro: Primeiro de Maio

Antes: Do início – até 773/774

Depois: Do início – até 773/774, Referência: Ind. Renaux – Imed. Rua Poço Fundo.

Antes: Do início – até 773/774 Depois: Do início – até 773/774, Referência: Ind. Renaux – Imed. Rua Poço Fundo. CEP 88353-501, Logradouro: Florianópolis, Bairro: Primeiro de Maio

Antes: De 775/776 ao fim

Depois: De 775/776 ao 1809, Referência: Até Rio Águas Claras, divisa de bairros

Antes: De 775/776 ao fim Depois: De 775/776 ao 1809, Referência: Até Rio Águas Claras, divisa de bairros CEP 88350-611 (novo), Logradouro: Florianópolis, Bairro: Águas Claras

Antes: CEP inexistente

Depois: De 1810/1811 ao fim, Referência: Até Rua Sta. Cruz e Rua Ponta Russa

Rua Padre Antônio Eising:

CEP 88353-470, Logradouro: Pe. Antônio Eising, Bairro: Azambuja

Antes: Toda extensão do logradouro

Depois: CEP p/ bairro Azambuja – 1 a 99999 Referência: Da rua Francisco Leoni – AZ-027/rio Águas Claras

Antes: Toda extensão do logradouro Depois: CEP p/ bairro Azambuja – 1 a 99999 Referência: Da rua Francisco Leoni – AZ-027/rio Águas Claras CEP 88353-604, Logradouro: Pe. Antônio Eising, Bairro: Paquetá

Antes: CEP inexistente

Depois: CEP p/ bairro Paquetá – 1 a 99999, Referência: Até Cruzamento Trav. Lagoa Dourada e Rua Sta. Cruz

Rua Daniel Imhof:

CEP 88351-160, Logradouro: Daniel Imhof, Bairro: São Pedro

Antes: Do início – ao fim

Depois: Do início – até 299/300, Referência: Da São Leopoldo até Cond. Arnaldo Imhof

Antes: Do início – ao fim Depois: Do início – até 299/300, Referência: Da São Leopoldo até Cond. Arnaldo Imhof CEP 88351-195, Logradouro: Daniel Imhof, Bairro: Centro I

Antes: CEP inexistente

Depois: De 299/300 ao fim, Referência: Até Rua João Bauer

Rua Guilherme Wegner:

CEP 88351-495, Logradouro: Guilherme Wegner, Bairro: São Luiz

Antes: Lado ímpar

Depois: Bairro São Luiz, Referência: Da rua São Pedro, lado direito, até ribeirão

Antes: Lado ímpar Depois: Bairro São Luiz, Referência: Da rua São Pedro, lado direito, até ribeirão CEP 88351-570, Logradouro: Guilherme Wegner, Bairro: São Pedro

Antes: Até 100 – lado par

Depois: Bairro São Pedro, Referência: Da rua São Pedro, lado esquerdo, até ribeirão

Antes: Até 100 – lado par Depois: Bairro São Pedro, Referência: Da rua São Pedro, lado esquerdo, até ribeirão CEP 88355-050, Logradouro: Guilherme Wegner, Bairro: Steffen

Antes: De 102 ao fim – lado par

Depois: Bairro Steffen, Referência: Até rótula do Steffen

Rua Augusto Kohler:

CEP 88354-091, Logradouro: Augusto Kohler, Bairro: Azambuja

Antes: CEP inexistente

Depois: Trecho bairro Azambuja, Referência: Da Gustavo Kohler até estreitamento da via

Antes: CEP inexistente Depois: Trecho bairro Azambuja, Referência: Da Gustavo Kohler até estreitamento da via CEP 88354-471, Logradouro: Augusto Kohler, Bairro: Souza Cruz

Antes: CEP da via SC-012

Depois: Trecho bairro Souza Cruz, Referência: Trecho estreito, mão única, até Daniel Barni

Rodovia Dep. Antônio Heil (SC-486):

CEP 88356-003, Logradouro: Dep. Antônio Heil (SC-486), Bairro: Limeira Baixa

Antes: CEP inexistente

Depois: Lado esquerdo, trecho Limeira Baixa, Referência: Entre rio Limeira e Marazul malhas

Antes: CEP inexistente Depois: Lado esquerdo, trecho Limeira Baixa, Referência: Entre rio Limeira e Marazul malhas CEP 88352-100, Logradouro: Dep. Antônio Heil (SC-486), Bairro: Sta. Rita

Antes: CEP inexistente

Depois: Lado direito, trecho Sta. Rita, Referência: Entre rua Emílio Niebuhr e Marcílio Dias (Viad. Escult.)

Antes: CEP inexistente Depois: Lado direito, trecho Sta. Rita, Referência: Entre rua Emílio Niebuhr e Marcílio Dias (Viad. Escult.) CEP 88356-310, Logradouro: Dep. Antônio Heil (SC-486), Bairro: Planalto,

Antes: CEP inexistente

Depois: Lado esquerdo, trecho bairro Planalto, Referência: Entre rib. Sorocaba (div. Itajaí) até rio Limeira

Praça da Cidadania – Prefeito Paulo Lourenço Bianchini:

CEP 88350-171, Logradouro: Prç. Da Cidadania, Bairro: Centro I

Antes: CEP inexistente

Depois: CEP atribuído a praça e entorno, Referência: Entre ruas Pref. Germano Schaefer e Rodrigues Alves

Avenida Germano Furbringer (SC-486):

CEP 88354-600, Logradouro: Germano Furbringer, Bairro: Jardim Maluche

Antes: Somente bairro Jardim Maluche

Depois: Lado direito, Referência: Da rua Gustavo Kohler até Alberto Knop

Antes: Somente bairro Jardim Maluche Depois: Lado direito, Referência: Da rua Gustavo Kohler até Alberto Knop CEP 88354-471, Logradouro: Germano Furbringer, bairro: Souza Cruz

Antes: CEP inexistente

Depois: Lado esquerdo, Referência: idem

Desde a criação do GeoBrusque, em 2018, a prefeitura diz ter sido foi possível espacializar os logradouros do município, as novas delimitações de bairros, os lotes e os números, e tiveram início as ações para a regularização desses endereçamentos entre os dados do município e os CEPs dos Correios.

“A gestão do endereçamento aqui no município de Brusque é feita pelos técnicos da Prefeitura, mas também é composta por uma parte muito importante que é o código de endereçamento postal que é de responsabilidade dos Correios”, explicou a coordenadora do GeoBrusque, Camila da Silva.

“Buscamos sempre uma melhor solução para o cidadão, onde possa haver menos impacto. Todas essas alterações já estão disponíveis no portal dos Correios para serem consultadas”, complementou.

