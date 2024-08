As semifinais do Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá estão definidas, e vão ser realizadas neste sábado, 24, no ginásio do Imigrante. Os dois times do Figueira disputam uma vaga na final e podem se encontrar na decisão.

Nas quartas de final, disputadas neste sábado, 17, o Figueira B venceu Los Bandoleiros por 3 a 2, com dois gols de Gabriel Hoepers. O adversário na semifinal é o atual campeão, Primos Móveis/Bandoleiros, que bateu o Ourífico por 7 a 0.

O Figueira passou pelo Sessenta com uma vitória por 4 a 0, com dois gols de Jeimes. A equipe enfrenta, na semifinal, o Grêmio Lageado. Com grande atuação do goleiro Alex, a equipe venceu o Gabiroba nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo normal.

Semifinais

Sábado, 24/08

19h – Figueira B x Primos Móveis/Bandoleiros

20h – Figueira x Grêmio Lageado

