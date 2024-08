Prefeitura de Brusque desmente que projeto “Uber da Saúde” será suspenso

A Secretaria de Saúde de Brusque emitiu uma nota nesta terça-feira, 20, desmentindo o boato que circula nas redes sociais de que o projeto do Motorista Particular (MOP) será suspenso. Conhecido como Uber da Saúde, a ação ajuda no transporte individual de pacientes que necessitam de tratamentos médicos especializados.

De acordo com o comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Brusque, as informações que estão sendo divulgadas são de que o serviço seria interrompido ou encerrado após o período eleitoral. A pasta então desmente o boato e ressalta que o MOP continuará funcionando normalmente.

O serviço opera no município desde junho de 2024. O MOP funciona através de um aplicativo voltado para pacientes em tratamentos como oncologia, quimioterapia, radioterapia e hemodiálise.

A nota da prefeitura ainda menciona que desde outubro do ano passado, a Secretaria de Saúde tem buscado alternativas para melhorar o transporte desses pacientes. Alguns dos pacientes atendidos necessitam realizar procedimentos até três vezes por semana.

“O novo sistema tem como objetivo oferecer um transporte mais humanizado e individualizado, proporcionando conforto e segurança aos pacientes. Os usuários são atendidos em suas residências e conduzidos até o local de seu tratamento, sem a necessidade de esperas prolongadas ou compartilhamento de veículos”, finaliza a nota da Secretaria de Saúde.

