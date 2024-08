Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (19 a 20/08)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Nolci Malvina Bambinetti, 65

19/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Ribeirão do Ouro, às 15h desta terça-feira, 20. Deixa marido, dois filhos e dois netos enlutados.

Décio Gervasi, 66

19/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 20. Deixa dois filhos e um neto enlutado.

Sebastião Simas, 100

19/08: faleceu na residência. Residia em Guabiruba. Foi sepultado no cemitério municipal de Canelinha. Deixa dois filhos e um neto enlutado.

