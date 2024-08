Apvaeb busca voluntários para pedágio solidário

A Associação de Pais e Voluntários dos Atletas Especiais de Brusque (Apvaeb) procura voluntários que possam ajudar no pedágio solidário, que será realizado no Centro de Brusque em 14 de setembro, sábado, das 8h às 12h. Interessados podem entrar em contato via WhatsApp com o coordenador Maicon Cesari: (47) 99121-0025.

O trabalho da entidade promover o processo de socialização de pessoas com deficiência por meio da prática esportiva e cultural. Tem sido realizado um enfoque especial em modalidades como natação, bocha, basquete, tênis de mesa e bocha paralímpica.

“A Apvaeb é uma organização de vive da ajuda dos nossos voluntários e dos nossos patrocinadores, por isso a importância de conseguirmos um número significativo de voluntários”, comenta Maicon Cesari.

“Hoje atendemos em média 45 atletas em quatro modalidades esportivas, sem nenhum custo às pessoas que atendemos. Estes atletas, além de estarem praticando um esporte que lhes ajuda na sua socialização e readaptação, ainda representam nossa cidade em competições estaduais do paradesporto, como Parajasc e Parajesc”, completa.

