Inscrições para o concurso de realeza adulta da Fenarreco estão abertas

Estão abertas as inscrições para o concurso da realeza adulta da Fenarreco, que seguem até o dia 20 de setembro. Serão eleitas a Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da próxima edição da Festa Nacional do Marreco.

Para participar, a candidata deve ter no mínimo 18 anos, ou completar essa idade até o dia 20 de outubro de 2024, e no máximo 25 anos completos até o dia do desfile oficial, que será no dia 10 de outubro.

A documentação necessária deve ser entregue na secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizada no Pavilhão da Fenarreco, na rua Gentil Batisti Archer, número 221, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os documentos exigidos incluem ficha de inscrição, termo de responsabilidade, cópias de documentos e outros itens detalhados no edital. As candidatas também devem enviar fotos digitais de rosto e corpo em boa qualidade para o e-mail: [email protected]. Essas imagens serão usadas para divulgação oficial.

Além disso, a candidata deve ser brusquense ou morar na cidade há pelo menos 24 meses antes da realização do concurso. Também é necessário ser registrada originalmente do sexo feminino, ser solteira, nunca ter sido casada, não ter filhos, não estar grávida e possuir altura mínima de 1,65m. Caso o número de candidatas ultrapasse 15, haverá uma pré-seleção com avaliação técnica.

As três eleitas, além de receberem a faixa e coroa, terão uma ajuda de custo mensal fixa de R$ 1,5 mil por um período de 12 meses, que se encerra em outubro de 2025.

A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis no seguinte link, ou pelo link na bio do Instagram oficial da Fenarreco, @fenarreco. Mais informações estão disponíveis no edital.

Sobre a escolha da realeza

A eleição da nova realeza acontecerá no último dia da 37ª Fenarreco, no domingo, 20 de outubro. Para a prova final, a candidata receberá um traje típico alemão. O corpo de jurados será composto por, no mínimo, nove participantes indicados pela Prefeitura de Brusque.

No dia da apresentação, serão avaliados postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia. As candidatas desfilarão na passarela e discursarão sobre a Fenarreco, bem como sobre a história, cultura e arte de Brusque.

As três candidatas com maior pontuação serão eleitas Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da 38ª Fenarreco.

Leia também:

1. Jovens ficam feridos após acidente de moto com caminhão na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

2. Três carros se envolvem em engavetamento na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

3. Saiba quanto custou por ano a construção do Pronto Atendimento do Santa Terezinha, em Brusque

4. Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Brusque

5. Confira resultados das escolas de Brusque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2023

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: