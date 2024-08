Criciúma Sub-20 vence o primeiro jogo oficial do Augusto Bauer após a reforma

O primeiro jogo oficial no estádio Augusto Bauer após sua reforma foi disputado na noite desta segunda-feira, 19: o Criciúma venceu o Barra por 2 a 0 no jogo de volta da final do Campeonato Catarinense Sub-20 e comemorou o título. Foi o segundo título consecutivo do Tigre no estadual da categoria.

Após ter perdido por 1 a 0 no Heriberto Hülse, o Criciúma precisava reverter o placar. Aos 19 do segundo tempo, o atacante Cássio aproveitou a sobra de bola alçada na área e soltou a bomba de primeira: 1 a 0. Aos 20, após cruzamento pela direita, o meia Lira subiu sozinho para cabecear no ângulo, à esquerda do goleiro Daniel.

“É com imensa alegria e emoção que vivemos esta noite histórica no Estádio Augusto Bauer”, comenta o presidente do Clube Atlético Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico. O Renaux é o proprietário do estádio, que teve sua reforma iniciada ainda no primeiro semestre de 2023.

“Ver o estádio reformado acolhendo um jogo tão importante, como a final do Catarinense Sub-20, foi uma verdadeira conquista para todos nós que amamos o Clube Atlético Carlos Renaux e o futebol catarinense”, completa.

O Catarinense Sub-20 teve 11 clubes. O Concórdia foi o único que disputou a competição profissional, mas não jogou o Sub-20. O Brusque foi o oitavo colocado, com seis vitórias, quatro empates e 10 derrotas, à frente de Chapecoense, Nação e Inter de Lages.

