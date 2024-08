Operação Decreto Final: 50 mandados contra facção criminosa são cumpridos em Blumenau e região

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira, 20, a operação Decreto Final, que visa combater o crime organizado em Blumenau, Indaial, Timbó e diversas outras cidades. Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, estes mandados estão sendo cumpridos contra integrantes de uma organização criminosa de âmbito estadual, que atua dentro e fora dos presídios, e é responsável pelo cometimento de inúmeros crimes graves, como roubos, tráfico de drogas e homicídios.

A investigação teve início com a prisão de um homem suspeito de envolvimento com um roubo ocorrido em uma farmácia situada na rua Nereu Ramos, no bairro Jardim Blumenau, no dia 23 de janeiro de 2023.

Segundo o delegado Rodrigo Raitez, com o andar da investigação, constatou-se que o homem também era integrante da facção criminosa, do núcleo de Indaial, inclusive tinha posição de destaque. Além dele, comprovou-se o envolvimento de outros homens, igualmente vinculados ao crime organizado de Indaial e de Blumenau, todos com diversas passagens policiais.

Operação Decreto Final

Ao todo, 65 policiais civis participam da operação, sendo ela deflagrada nas cidades de Blumenau, Indaial, Timbó, Santa Cecília, Rio do Sul, Trombudo Central e Lages. A operação contou também com o apoio da Polícia Penal, que ficou responsável pela organização do cumprimento de mandados de busca e apreensão nas celas de alguns dos investigados, que já se encontram presos por outros motivos, no Presídio Regional de Blumenau, Penitenciária Industrial de Blumenau e Presídio de Lages.

Até o momento da publicação desta matéria, 18 mandados de prisão foram cumpridos, além de mais duas pessoas presas em flagrante delito. Também foram apreendidos drogas e uma arma de fogo, além de outros objetos de interesse para a investigação.

A operação ocorreu por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) e Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM), ambas do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Blumenau.

