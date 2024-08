Três carros se envolvem em engavetamento na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Três carros se envolveram em engavetamento na noite desta segunda-feira, 19, na rodovia Ivo Silveira, no Bateias, em Brusque. O acidente aconteceram por volta de 18h50.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os carros envolvidos são uma Fiorino, de Brusque, um Fiat Palio, de Gaspar, e um Gol, de Gaspar.

Conformes dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, os policiais constataram que a Fiorino transitava no sentido Busque-Gaspar quando a fila de veículos parou à sua frente. O motorista freou, mas não conseguiu evitar a colisão na traseira do Palio, que foi projetado contra a traseira do Gol.

Ninguém se feriu. Os veículos foram liberados no local.

