Jorginho Mello tenta deixar marca na segurança pública durante seu mandato

Marca

Todo governador quer deixar uma marca de sua gestão. Não há ainda uma que se sobressaia na administração do governador Jorginho Mello, mas há indicativos. Vem falando que SC vai se manter firme na primeira posição como “o Estado mais seguro do Brasil”. Que tenha boa sorte.

Repúdio ao STF

Impressiona, pelo ineditismo e representatividade, envolvendo alguns milhares de catarinenses filiados a tais organizações, a nota de repúdio à atuação do Supremo Tribunal Federal, emitida ontem e encabeçada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Florianópolis. Outras 110 entidades, de todas as regiões de SC, a subscrevem. Ela diz que “ao longo dos últimos dias fomos surpreendidos com inúmeras reportagens por meio das quais tomamos conhecimento de condutas de certos integrantes do alto escalão do Poder Judiciário que ferem regras básicas de imparcialidade e do papel de cada um na sistemática de apuração dos fatos e de aplicação das leis em vigor”. Acrescenta que, “todavia, isso não foi o suficiente para arrefecer a escalada autoritária a que estamos submetidos, culminando no encerramento, em solo brasileiro, das atividades de um serviço com milhões de usuários, com o consequente fechamento de inúmeros postos de trabalho”.

Mais “pobre”

Primeiro político a delatar na Lava-Jato, o ex-senador Delcídio Amaral, agora candidato a prefeito de Corumbá, no Mato Grosso, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio atual de R$ 1,5 milhão ante R$ 3,6 milhões de dois anos atras. Entre eles um flat e um apartamento em Florianópolis, onde mora sua família desde os tempos em que era diretor da Eletrosul.

Equidade

Se nossa corte suprema causa repulsa para o brasileiro democrata e honesto, o Judiciário de SC é motivo de orgulho. Em mais uma iniciativa de vanguarda, acaba de instituir o comitê de equidade de gênero, raça e diversidades, de caráter permanente e vinculado à presidência da instituição. Será responsável por propor objetivos estratégicos, ações, metas e indicadores de melhoria em questões de igualdade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e idade, assim como as demais dimensões da diversidade para o público interno e externo da Justiça catarinense.

Filme de Bruna

Linda como sempre, a atriz catarinense Bruna Linzmeyer foi às redes sociais dizer que está rodando em SC um filme de terror dirigido por Cíntia Domit Bittar, que também escreve o roteiro com Fernanda De Capua. Natural de Corupá, escreveu: “”Que honra filmar na minha terra, em Santa Catarina, com essas mulheres gigantes. Obrigada, Novelo Filmes e Cíntia, pela confiança, minhas parceiras de cena e equipe pela troca e farra que tem sido filmar um longa de terror”.

Autógrafos

O livro “Lenço Vermelho de Sangue”, do escritor catarinense Ageu Vieira, será lançado nacionalmente na Bienal de São Paulo, dia 8 de setembro. A obra relata a Revolução Federalista, com destaque para a tomada de Nossa Senhora do Desterro, que terminou com o massacre na Fortaleza de Anhatomirim, nas cercanias da Ilha de SC, e a mudança do nome da capital do Estado para Florianópolis.

Influenciadores

Saiu ontem a pesquisa Diversidade Conectada 45+ concluindo que mais de 75% dos maiores influenciadores mapeados no momento tem até 54 anos e apenas 3,3% mais de 65 anos. Por distribuição geográfica a região Sudeste concentra 177; seguida pelo Nordeste, 52; Centro-Oeste, 17; Sul, 16; e Norte, 7. A pesquisa não diz quantos deles, tidos como influenciadores, na verdade são enganadores.

Ruína

Quem não conhece um amigo, parente ou até desconhecido que viu-se na miséria por ter se viciado em jogos? Uma tragédia que se confirma com informação de que os brasileiros, nos últimos 12 meses, desembolsaram R$ 68,2 bilhões e receberam R$ 44,3 bilhões. R$ 24,1 bilhões foram cobrados em taxas não explicitadas por empresas de apostas, conforme dados do Banco Central.

Orientação sexual

Dos 441.721 candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador que apresentaram pedidos de registros até o final da tarde de quinta-feira passada, 2.082 se disseram gays (1.010), lésbicas (627) e bissexuais (445). Outros 181 informaram ser assexuais e 70, pansexuais. A grande maioria (137.073) dos que preencheram um campo opcional na ficha de registro, afirmaram ser heterossexuais.

Lido, alhures

“O governo federal, ministros do Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República se unem para defender o ministro Alexandre de Moraes. É a união que pode definir o nascimento do PCB: Primeiro Comando Brasileiro. Que Deus nos proteja!”.