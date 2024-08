Quatro Unidades Básicas de Saúde irão atender até às 22h em Brusque; saiba quais

O prefeito André Vechi (PL) anunciou no Instagram que as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Águas Claras, Steffen, Limeira Baixa e Rio Branco passarão a atender até às 22h. O novo horário irá valer a partir desta quarta-feira, 21.

No vídeo, André afirma que, desde o início da ampliação da Atenção Básica no início do ano, 20 unidades já atendem em horário ampliado, das 7h às 19h, sem fechar para o almoço.

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, explica que a ação só foi possível através da parceria do município com o Ministério de Saúde, que realiza o credenciamento de novas equipes.

Existe um cofinanciamento entre a prefeitura e o ministério para a contratação desses profissionais.

Ela diz que, em dezembro, 29 equipes foram credenciadas e, com um prazo determinado para a atuação dos profissionais, 16 equipes foram designadas em fevereiro e 13 em março.

Após isso, em junho, o município foi contemplado com mais quatro equipes. Elas irão atuar nessas UBS, das 7h às 22h.

Foram contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários. Os profissionais irão atender consultas agendadas até às 19h. Após esse horário, será atendido principalmente a demanda espontânea da unidade.

“Atualmente há 67 equipes em Brusque. O limite do município é de 70 equipes, então estamos com uma cobertura de quase 100%”.

“A extensão do horário de atendimento nas UBS vai melhorar muito o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo maior cobertura e atendimento de qualidade durante o período noturno”, finaliza.

