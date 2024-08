67ª Pronegócio encerra com mais de 700 mil peças comercializadas

A 67ª Pronegócio, realizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr) com patrocínio do Sebrae, foi o palco de negociação entre fabricantes de Santa Catarina e compradores de todo o Brasil entre os dias 12 e 15. O evento considerado a maior rodada de confecção do país, reuniu no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreoc, em Brusque, mais de 700 lojistas ao longo de quatro dias de realização, que adquiriram produtos da coleção Alto Verão 2025.

A rodada novamente atingiu as expectativas da organização. O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, comenta os bons números da edição.

“Foi uma semana de intensas negociações, apesar de iniciarmos com o imprevisto do fechamento temporário do aeroporto de Florianópolis, o que atrasou a chegada de alguns clientes. Tivemos o ápice de vendas na terça e quarta-feira e finalizamos a semana com as metas alcançadas. Acreditamos que ao longo da próxima semana, com o fechamento de mais pedidos, iremos ultrapassar essa marca”, frisa.

Ele ressalta que um dos pontos altos da rodada foi o desfile, realizado na noite de terça-feira, 13, que gerou networking e alavancou as negociações. “Muitas vezes os lojistas passam pelo showroom, veem a peça no cabide e não observam todos os detalhes. Quando o modelo veste a peça ela se transforma, é possível ver caimento e vários detalhes. Então, as marcas que desfilam, após o evento, têm um incremento de 10% a 15% nas vendas nos dias seguintes”, explica.

Por fim, Schoening comenta que a entidade dá todo o apoio aos fabricantes no pós-rodada para realizar a entrega de todos os produtos comercializados. “Os pedidos fechados nesta edição serão entregues em setembro, outubro, são todos voltados para as vendas de Natal e final do ano, então é um prazo curto, onde as empresas precisam acelerar a produção. Nós da Ampebr oferecemos todo o suporte que eles necessitam para finalizar esse processo”.

Boa experiência

Vindas de Bauru, no estado de São Paulo, as compradoras Renata Coutinho e Dilsa Said vêm para a Pronegócio desde 2018. Elas que representam as Lojas Roth, contam que conheceram a rodada através de uma prospecção da diretoria da Ampebr.

“Começamos comprando apenas peças do masculino e a cada edição adquirimos mais confiança e passamos a comprar feminino também. Hoje triplicamos o número de peças compradas no início e fizemos vários parceiros que fazem a diferença na loja. Nesta rodada, em especial, realizamos compras mais expressivas, pois elas representam as vendas de fim de ano”.

A rede possui 16 lojas no interior paulista, e, na Pronegócio, as compradoras encontram produtos com um grande diferencial e que têm grande procura por parte de seus clientes. “Além da qualidade e diversidade, as peças que compramos aqui são únicas, encontramos muitos fornecedores que a concorrência não tem. Outros fatores positivos são as grades abertas, a variedade de cores, o preço e a otimização de tempo”, frisa Dilsa.

Renata compartilha que sempre se surpreende de forma positiva com o evento. “Aqui na Pronegócio não temos surpresas ruins: a rodada sempre tem um padrão excelente, desde a organização, o apoio, a logística, o desfile, hospedagem, enfim todos os detalhes. E isso é muito bacana. Além disso, muitos parceiros que fizemos aqui fizeram questão de visitar nossas lojas, independente do volume de compras, isso é um diferencial enorme, mostra uma preocupação deles em conhecer o lojista”, lembra Renata.

Quem também fez boas compras foi a compradora Danielle Perin, de Sarandí, no estado do Paraná. Representando as lojas Exposição Paulista, ela comenta que conheceu a rodada há 12 anos, através de um convite da diretoria da Ampebr. “Recebemos uma visita dos diretores da AmpeBr em nossa loja e viemos conhecer. Desde então estamos presentes em todas as edições. A rodada otimiza muito nosso tempo, além da diversidade de fornecedores, conseguimos atender vários em um dia”, fala.

Ela revela que a coleção de verão está superando as expectativas e encontrou tudo o que procurava para sua loja. “As peças estão muito lindas, inclusive nesta edição encontrei novos fornecedores. Cheguei na quarta-feira, mas queria ter vindo antes, tem muitas coleções incríveis. Tive que acelerar um pouco os atendimentos para ver todas as opções que escolhi”, compartilha Danielle.

Ótimas vendas

Os vendedores também saíram satisfeitos da 67ª Pronegócio. Marco Demetrio, diretor comercial da Sigosta, de Joinville, participa da rodada há mais de dez anos. Ele ressalta que a Pronegócio é importante para a marca, tanto para a captação de clientes como para as vendas.

“A Ampebr é uma grande parceira da nossa empresa, acreditamos que a rodada é um evento onde conseguimos novos clientes, levamos nossa marca para todo o país, além de corresponder a uma grande porcentagem do nosso faturamento. Então, é um momento muito importante para nós, no domingo saí de Joinville, com uma expectativa de vendas e já no 3º dia conseguimos atingir essa meta”, afirma Demetrio.

Ele ainda conta que a empresa participou do desfile, o que rendeu bons resultados, pois no dia seguinte a busca pela marca aumentou. “Nós sempre participamos do desfile, pois entendemos que é importantíssimo expor a marca e os produtos na passarela, inclusive os quatro novos clientes que conseguimos nesta edição vieram através deste evento”, comenta.

Ele frisa que a rodada é diferente de todas as outras feiras que ocorrem no país. “Acredito que um dos principais diferenciais da rodada é a renovação de clientes a cada edição, inclusive sempre indico aos clientes que não conhecem a Pronegócio a participar. Além disso, esse tratamento que a equipe da AmpeBr tem com todos é algo que conta muito e faz com que os compradores se sintam bem e voltem sempre”, pontua o diretor comercial.

Presente na Pronegócio há mais de 12 anos, a Applicato da cidade de Botuverá, também realizou boas vendas nesta edição. O vendedor, Jeferson de Jesus, conta que a rodada atendeu às expectativas.

“A rodada é importante para nós, ela é a única feira que nossa marca participa. Ela proporciona uma grande alavancada nas vendas e um aumento na cartela de clientes, pois aqui atendemos lojistas de todo o país. Nesta edição em especial tivemos uma grande procura e conseguimos atingir a nossa meta”, conta.

Ele completa que a cada edição a marca consegue prospectar novos clientes e em poucos dias atende um grande número de lojistas. “Um dos diferenciais da rodada é a concentração de um expressivo número de compradores, vindos de todo o Brasil, em um único lugar. Isso auxilia muito nós vendedores, realizamos mais vendas do que se fossemos visitar cada loja”.

Próxima edição

Com o encerramento da 67ª Pronegócio a Ampebr inicia os preparativos para a 69ª Pronegócio que apresenta a coleção de Inverno 2025. A rodada acontece de 13 a 16 de janeiro, novamente no pavilhão da Fenarreco. Mais informações no telefone 47 3351-3811.

