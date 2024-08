Motociclista é encaminhado ao hospital após colisão com carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista de 41 anos foi encaminhado ao hospital após uma colisão com um carro na rodovia Antônio Heil, no Centro II, na noite deste domingo, 18. A colisão aconteceu por volta de 18h50.

O acidente aconteceu próximo à ponte Andréa Volkmann. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista pilotava uma Honda Twister e foi encontrado com uma contusão no olho direito, com edema e hematoma, e sangramento do nariz.

O Samu também esteve no local, e o médico auxiliou na estabilização da vítima antes da condução ao Hospital Azambuja.

O motorista do carro, um Jac T40, de 55 anos, estava sem lesões aparentes e recusou atendimento pelos bombeiros.

