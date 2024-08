Apropriação

Inacreditável! Cerca de 80% dos candidatos a prefeito pelo Partido da Mulher Brasileira são homens. Dos 69 apresentados, 55 são homens e 14 são mulheres. O PMB concorre à Prefeitura de apenas duas capitais, Curitiba e Florianópolis. Na capital do Paraná a candidata é a jornalista Cristina Graeml. Já em SC o candidato é homem, o advogado e servidor público Mateus Souza.

Caroline na vitrine

Ao prometer dar “total celeridade” à proposta de emenda constitucional que limita os poderes de ministros “supremos”, entre eles o de anular julgamentos, a presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC) tende a entrar, definitivamente, no foco de todo o noticiário político nacional a partir desta segunda-feira. A conferir.

Nazismo em SC 1

Talvez porque ninguém tenha perguntado a ela, a relatora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, a cientista política indiana Ashwini K.P., que esteve em Florianópolis segunda-feira da semana passada, esperou chegar ao Rio de Janeiro para relatar suas impressões daqui.

Nazismo em SC 2

Em entrevista coletiva denunciou o crescimento de células neonazistas no sul do Brasil, especialmente em SC. Pontuou que “o maior problema em SC é a falta de dados desagregados” sobre o assunto e que é necessário que o governo local “saia da negação” e aborde o tema “com o mesmo afinco de outros estados”. Estudo de 2022 da antropóloga Adriana Dias, indicava que havia ao menos 530 células extremistas no território brasileiro. Em abril, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) acionou a ONU para alertar sobre avanço neonazista no Brasil.

Nazismo em SC 3

Ao todo, Ashwini viajou por Brasília, Salvador, São luís, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Um relatório sobre a visita dela será apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2025. Pelo que acenou, SC comparecerá de forma negativa no documento.

Ovnis

O Arquivo Nacional trouxe a público cerca de 30 documentos que registram relatos de pilotos brasileiros sobre avistamentos de objetos voadores não identificados no espaço aéreo nacional. Todos de 2023, foram feitos aos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindactas), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB). Um deles fica no Morro da Igreja, em Urubici. Detalhe: a maioria dos relatos de óvnis concentra-se na região Sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e SC.

Sem transparência

Sobre nota, aqui, sábado, informando da determinação do ministro “supremo” Flávio Dino, para que a Controladoria Geral da União (CGU) audite os municípios que mais receberam emendas de congressistas, por habitante, de 2020 a 2023, o jornal “O Estado de S. Paulo” cruzou dados do Censo de 2022 e do Siafi e chegou à lista de 30 que lideraram o ranking per capita nestes anos. Dentre elas Alto Boa Vista, de 1.856 habitantes, e Sul Brasil, de 2.832 moradores, ambas no oeste de SC. Só Alto Boa Vista tentou explicar ao jornal por que não tem informações sobre onde aplicou os R$ 4,9 milhões recebidos, equivalente a R$ 2.649 por habitante. Alegou que que seu portal deveria contê-las e que irá cobrar do prestador do serviço. As demais silenciaram.

Altas capacidades

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, informou ontem que passam agora de 4 mil os brasileiros com superdotação ou altas habilidades, também chamados de “superinteligentes”, incluindo 1.283 crianças e adolescentes mapeados. O Estado de São Paulo lidera a lista, com 1700 superinteligentes, depois Rio de Janeiro, com 423, e Minas Gerais, com 322. SC tem 157.

Aptos a votar

Termina nesta quinta-feira, 22, o prazo para que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem a transferência temporária para a seção eleitoral de sua preferência, a fim de participarem das eleições municipais de 2024. Dados do TSE apontam que mais de 1,4 milhão de eleitores com deficiência estão aptos a votar neste ano. Em SC estão registrados 36.012 com algum tipo de deficiência – de locomoção, visual, auditiva, ou qualquer outra dificuldade para o exercício do voto.