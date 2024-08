O técnico Luizinho Vieira considerou o gol anulado de Alex Ruan um lance capital e injusto na derrota do Brusque para o Coritiba por 1 a 0 neste domingo, 18, na Ressacada. Não apenas pelo lance envolvendo os assistentes de arbitragem, o treinador também criticou a postura do árbitro Denis Ribeiro Serafim. Com o resultado, o quadricolor encerrou a rodada no 19º lugar, com quatro partidas consecutivas sem balançar as redes.

Aos 27 minutos do segundo tempo, Serrato fez belo lançamento para Alex Ruan, que finalizou na saída de Pedro Morisco para marcar empatar a partida. Contudo, a arbitragem anulou o gol por impedimento e a decisão foi confirmada pelo VAR, com imagens que geram dúvida num lance ajustado.

“Foi ridículo o lance, ridículo o lance do impedimento que anulou nosso gol. São pontos importantes para a sequência do Brusque. (…) A condução do árbitro, para quem tá literalmente dentro do jogo, a forma com que ele se dirigia aos atletas do Coritiba e aos nossos atletas, totalmente diferente”, reclama Luizinho Vieira.

O técnico também afirma que o árbitro voltou a cometer erros contra o Brusque. Em sua visão, o gol de empate da Chapecoense em 14 de julho foi validado de forma equivocada.

“Um lance ridículo com o mesmo árbitro que nos prejudicou também em Chapecó, num lance também em impedimento com uma falta em cima do Nogueira. Estou muito chateado porque, num momento difícil, de recuperação, num jogo desta importância, não pode ter o descontrole da arbitragem ou erros ridículos como aconteceu hoje aqui.”

O Brusque volta a campo contra o Goiás, na Serrinha, às 21h desta quarta-feira, 21.

Confira a coletiva de imprensa na íntegra:

