Quatro pessoas são atropeladas por motorista embriagado em Joinville

Duas crianças e duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas por um motorista suspeito de dirigir embriagado neste domingo, 18, em Joinville. O caso ocorreu por volta de 15h30 no bairro Paranaguamirim.

Segundo relato da Polícia Militar, o veículo Fiat Uno era conduzido por um homem de 47 anos, que estaria com sinais claros de embriaguez (andar cambaleante, olhos avermelhados e forte odor etílico).

Já em relatos de populares à PM, o autor teria praticado manobras na via (cavalos de pau) quando perdeu o controle de direção e atropelou quatro pessoas, sendo duas crianças que brincavam em frente de casa no momento do acidente e duas mulheres.

As vítimas menores foram duas meninas, de 4 e 5 anos. A mais nova, segundo a polícia, se encontrava inconsciente dentro da ambulância, mas com seus sinais vitais estáveis. Já a outra sofreu uma fratura em uma das pernas, além de escoriações pelo corpo.

As mulheres, de 20 e 32 anos, sofreram fratura nas pernas e foram encaminhadas com urgência ao Hospital São José.

A Polícia Militar informou ainda que o veículo só parou porque colidiu com o muro de uma residência e que populares do local queriam linchar o autor, que apresentava escoriações pelo corpo devido ao acidente.

Por isso, foi necessário apoio de outra guarnição policial, que deu voz de prisão ao autor e o conduziu até a delegacia. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

