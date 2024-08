A semana que se inicia em Brusque e nas demais cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim promete tempo predominantemente seco, sem frio e com pouca ou quase nenhuma chuva até a quinta-feira, 22.

Entre terça-feira, 20, e quarta-feira, 21, no entanto, podem ocorrer alguns chuviscos, devido à umidade vinda do mar.

A partir de sexta-feira, 23, uma mudança brusca no padrão das temperaturas é esperada, com a chegada de uma nova frente fria, trazendo de volta o clima de inverno à região.

Para oferecer uma visão detalhada sobre este tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente forneceu um boletim informativo para a nossa coluna.

Confira a nota completa após a foto.

O tempo na segunda-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com as informações meteorológicas válidas para esta segunda-feira, direcionadas a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

O dia promete ser amplamente favorável às atividades ao ar livre, sem indicativo de chuva.

As temperaturas, à tarde, voltam a subir, o que é notável para esta época do ano, podendo as máximas se aproximar, ou até atingir, os 30°C em algumas cidades.

Sem frio a curto prazo

Nos próximos dias, até quinta-feira, espera-se pouca ou quase nenhuma chuva na região de Brusque.

A exceção fica por conta de terça e quarta-feira, quando a umidade vinda do mar pode ocasionar chuviscos ou chuvas fracas, de forma bem isolada, principalmente ao período noturno.

Durante esse intervalo, de três a quatro dias, não há previsão de frio intenso, e as tardes devem registrar temperaturas entre 23°C e 25°C, podendo voltar a subir um pouco mais na quinta-feira.

Retorno do frio

Na sexta-feira, os modelos meteorológicos indicam uma mudança brusca nas condições climáticas em Brusque e nas demais cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim.

A chegada de uma frente fria trará chuvas mais abrangentes sob risco de temporais e, na retaguarda desse sistema, o retorno do clima de inverno.

Segundo as mais recentes atualizações, o próximo fim de semana sinaliza ser marcado por frio úmido, com os casacos retornando à cena, sendo usados em tempo integral.

Essas são as informações, levando em conta as últimas atualizações dos modelos meteorológicos. Continuaremos monitorando e atualizando, conforme necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Sem frio intenso na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul; acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

