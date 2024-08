VÍDEO – Tiroteio termina com homem morto e três feridos em Itajaí

Um tiroteio no bairro Cordeiros, em Itajaí, terminou com um homem morto e três feridos na noite do domingo, 18. O crime aconteceu por volta das 21h40 na rua Luís da Silva.

A vítima fatal era um homem de 29 anos, natural do Sergipe. Segundo a Polícia Militar, ele possuía passagens por tráfico de drogas.

As demais vítimas que ficaram feridas eram uma adolescente de 16 anos e um homem de 37. Ele possuía passagens policiais por estupro de vulnerável, posse de drogas, ameaça, violência doméstica e lesão corporal.

A terceira vítima não teve identidade divulgada. Os feridos foram levados ao hospital e não correm risco de morte.

É dito no relatório da PM que dois homens chegaram em um veículo vermelho e realizaram os disparos. As pessoas estavam na garagem de uma casa com diversos kitnetes.

Assista ao vídeo:

Leia também:

