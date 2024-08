Atleta brusquense é campeão em torneio internacional de beach tennis

O atleta brusquense Mateus Buemo foi campeão do torneio internacional BT 100, realizado em Rio Brilhante (MS), no domingo, 18. Ele competiu em dupla com o atleta Davi Ballerini.

O torneio é válido pelo circuito mundial da Federação Internacional de Tênis. A dupla venceu os adversários Lucas Lima e Pedro Mattos, com um placar de 6/4, 6/4.

“Muito feliz com a vitória. Foi a nossa primeira vez jogando juntos e já conseguimos realizar grandes partidas, e conquistar o título de campeões. Um agradecimento especial a galera de Rio Brilhante que deixou a vitória ainda mais especial e emocionante. Energia surreal”, diz Mateus nas redes sociais.

