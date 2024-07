Neste fim de semana ensolarado, Brusque se torna palco de três eventos que então prometem atrair muitas famílias e marcar a cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A Feira Livre Villa Schlösser, a Feira do Colono e a Festa dos Motoristas, se destacam como grandes protagonistas, oferecendo experiências únicas e encantadoras para todos os participantes.

Brusque e a Feira Livre

Na charmosa Villa Schlösser, a 8ª edição da Feira Livre se consolida como um vibrante ponto de encontro.

Desde as 9h até 18h deste sábado, 20, os visitantes são convidados a explorar uma variedade de artesanato, produtos coloniais e regionais.

Brusque e a Feira do Colono

Paralelamente, o Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como pavilhão da Fenarreco, recebe a 3ª edição da Feira do Colono.

Este acontecimento, que se estende pelos dias 19, 20 e 21 de julho, oferece entrada e estacionamento gratuitos, e uma programação que vai das 10h às 3h30 (madrugada) no sábado e das 10h às 22h no domingo.

A feira então promete uma experiência completa com atrações musicais, comidas típicas, feira de produtos coloniais e uma roda da fortuna, garantindo diversão para toda a família.

Brusque e a Festa dos Motoristas

Além disso, o bairro Dom Joaquim celebra a tradicional Festa dos Motoristas, que chega à sua 76ª edição.

Este evento, repleto de atividades e confraternizações, homenageia os profissionais do volante, reunindo a comunidade em torno de música, comidas típicas e momentos de celebração.

Fim de semana sob atrações

Assim, este fim de semana em Brusque se transforma em uma celebração da cultura, da gastronomia e da solidariedade, com eventos que certamente criarão memórias inesquecíveis para todos os presentes.

Não perca, logo após à apresentação dos nossos anunciantes, uma estupenda galeria de fotos capturando a essência e a beleza de cada uma dessas programações marcantes.

Galeria após anúncios

Queremos agora apresentar e agradecer aos parceiros comerciais que valorizam e apoiam o Blog do Ciro Groh. Conheça cada um deles nos banners abaixo.

Clique e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Tarde festiva: 147 idosos de Guabiruba então celebram 44 anos do Grupo da Paz

2. VÍDEO – Embarque então nesta viagem às cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos

Galeria de fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de imagens que captura um pouco de cada evento acontecendo neste fim de semana em Brusque.

Acompanhe abaixo a galeria exclusiva que então preparamos especialmente para você, nosso prezado leitor.

Feira Livre >>

Festa dos Motoristas >>

Feira do Colono >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK