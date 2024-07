Motorista fica gravemente ferido em colisão na BR-280, em Araquari

Um motorista ficou gravemente ferido em uma colisão frontal na BR-280, em Araquari, neste sábado, 20. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, em Porto Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo Santa Fé e uma Strada colidiram de frente. Entretanto, a dinâmica do acidente não foi informada.

O motorista da Strada estava inconsciente quando os bombeiros chegaram. Conforme os bombeiros, o homem estava com cortes na cabeça e rosto e com traumatismo craniano grave. A vítima foi removida do carro e levada ao hospital.

Duas pessoas estavam no Santa Fé. Elas não se feriram e não precisaram de atendimento médico.

