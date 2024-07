Identificado corpo de homem encontrado no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Foi identificado como Leandro Brizola, de 29 anos, o corpo do homem encontrado boiando na tarde desta sexta-feira, 19, no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nas proximidades da ponte da Bilu, no bairro Santa Terezinha.

A suspeita é de que se trata do homem que desapareceu ao tentar atravessar o rio no último sábado, 13.Desde o desaparecimento, os socorristas de Brusque fizeram buscas com uso de barcos e a pé, pelas margens do rio.

Desaparecimento

Segundo relatos de uma testemunha, o homem teria se lançado no rio na tentativa de atravessá-lo, mas desapareceu no meio da travessia. O fato ocorreu no bairro Santa Rita.

Pertences pessoais da vítima, incluindo um par de tênis, uma mochila com roupas e outros itens, foram encontrados na margem direita do rio e entregues à Polícia Científica de Brusque para investigação.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: