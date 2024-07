Homem desaparece após tentar atravessar rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Um homem desapareceu após tentar atravessar o rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde deste sábado, 13. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 14h30. O ponto de desaparecimento, segundo as autoridades, fica próximo a um supermercado, no Santa Rita.

Segundo relatos de uma testemunha, o homem teria se lançado no rio na tentativa de atravessá-lo, mas desapareceu no meio da travessia. Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros não encontraram o homem, sendo auxiliados pela testemunha que mostrou uma filmagem do momento em que o homem tentava atravessar o rio e depois desaparece.

“O dia estava chuvoso e o rio apresentava forte correnteza, dificultando as buscas subaquáticas imediatas”, publicaram os bombeiros no relatório.

Pertences pessoais da vítima, incluindo um par de tênis, uma mochila com roupas e outros itens, foram encontrados na margem direita do rio e entregues à Polícia Científica de Brusque para investigação.

“Até o momento, percorremos vários quilômetros ao longo das margens, mas não localizamos o homem”, acrescentou o Corpo de Bombeiros.

A operação de busca subaquática foi adiada para este domingo, 14, devido às condições desfavoráveis do rio, com a possibilidade de ser retomada se as condições climáticas e hídricas permitirem. O caso continua sob investigação.

Leia também os destaques do semana:

1. CEPs de Brusque são alterados por conta de conflitos em endereços; confira as mudanças

2. Preços dos alimentos na Fenarreco não serão afetados pela entrada gratuita, diz secretário

3. Projeto que permitirá construção da barragem em Botuverá é aprovado no Senado

4. Agência Nacional de Saúde divulga lista de planos de saúde suspensos por reclamações

5. Família de Brusque cria vaquinha para custear cirurgia de adolescente com doença na córnea

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: