Preços dos alimentos na Fenarreco não serão afetados pela entrada gratuita, diz secretário

Nesta quarta-feira, 3, a Prefeitura de Brusque anunciou que 37ª edição da Fenarreco terá entrada gratuita durante os 11 dias de festa. A medida ocorre por conta de um incentivo financeiro da Lei Rouanet, que exigiu o critério. Apesar da gratuidade, os preços dos alimentos e bebidas vendidos no evento não serão afetados, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Brusque, Valdir Walendowsky.

A proposta da Lei Rouanet foi solicitada pela prefeitura através da Fundação Cultural, para destinar os recursos para a Fenarreco, que acontece entre os dias 10 e 20 de outubro. Desta forma, foi exigido como contrapartida que, durante toda a festa, a entrada fosse gratuita.

Com a definição da medida, a prefeitura deixa de arrecadar os valores de bilheteria, diminuindo assim a receita da festa. De acordo com a comissão organizadora, na edição de 2023, durante os 15 dias de festa (edição que teve mais dias por conta das chuvas), houve uma receita total de R$ 1.822.922,09.

Questionado sobre o impacto da medida nas finanças da festa, o secretário afirmou que não haverá reflexo da gratuidade da entrada da Fenarreco no valor dos alimentos durante o evento, mas ressaltou que os preços acompanham o valor de mercado, assim como da inflação, ou seja, poderão sofrer os reajustes normais, que já ocorrem a cada edição.

O secretário reforçou que a entrada grátis não é vitalícia, mas apenas neste ano, por conta da inscrição no programa da Lei Rouanet. Para os próximos anos, é necessário que seja feita uma nova solicitação junto ao programa. Walendowsky mencionou que um fator positivo para o aceite do projeto da Fundação Cultural, inscrito na lei, foi a comemoração dos 200 anos da imigração alemã no país.

