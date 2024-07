Antecedendo o caos do primeiro filme, “Um Lugar Silencioso: Dia Um” chega aos cinemas de Brusque; confira programação das sessões

Um Lugar Silencioso: Dia Um é um spin-off de Um Lugar Silencioso, filme de 2018 dirigido por John Krasinski, que também estrela o filme ao lado da esposa, Emily Blunt. O spin-off é um prelúdio do primeiro filme, acompanhando a chegada dos alienígenas à Terra e a ruína da sociedade como resultado da invasão.

Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt) nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam (Lupita Nyong’o) estava entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York.

Até o momento em que ela testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e Henri (Djimon Hounsou), juntamente com outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas na cidade mais ruidosa do mundo.

Nessa nova produção, é possível esperar não apenas cenas de tensão e suspense, mas também um mergulho mais profundo na dinâmica social entre os sobreviventes e a evolução do terror que assola a humanidade.

Um Lugar Silencioso: Dia Um está disponível no Cine Gracher da Havan.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1



MEU MALVADO FAVORITO 4 (3D)

Dublado / 17h

DIVERTIDA MENTE 2 (3D)

Dublado / 20h

CINE GRACHER 2



DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 19h

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 21h15

CINE GRACHER 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 16h30

TO DE GRAÇA

Dublado / 19h e 21h

CINE GRACHER HAVAN 1



DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30 e 20h30

CINE GRACHER HAVAN 2

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 16h

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM

Dublado / 19h e 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 16h, 19h e 21h15

