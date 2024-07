A primeira semana de julho chega a esta quinta-feira, 4, diante da previsão do tempo indicando o retorno das chuvas à região de Brusque a partir do próximo sábado, 6.

No entanto, além de guarda-chuvas, é aconselhável preparar os casacos mais pesados, visto que essa umidade promete trazer consigo baixas temperaturas.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou um boletim informativo conosco. Os detalhes completos desta nota estão disponíveis logo após a foto a seguir.

Previsão antes da chuva

Boletim: Climaterra >>

Para quem reside em Brusque, ou em qualquer outra cidade no Vale do Itajaí, e tem planos de atividades externas, seja de trabalho ou lazer, é recomendável aproveitar o tempo ainda seco previsto para esta quinta-feira.

Além disso, a sexta-feira também promete condições climáticas igualmente favoráveis para atividades ao ar livre na região.

Embora esses dois dias tragam aberturas de sol entre muitas nuvens, a previsão de chuva é mínima, ou quase nula. As temperaturas diurnas devem permanecer amenas, diante de máximas variando entre 20°C e 24°C.

Previsão no fim de semana

Ao avançarmos na previsão para o fim de semana, temos os simuladores indicando então o retorno das primeiras chuvas mais consistentes de julho para Brusque e região.

Portanto, para aqueles que têm projetos planejados que exigem tempo seco, tanto sábado quanto domingo não parecem promissores em termos climáticos. Existe o risco de precipitação, sem um horário específico previsto.

Previsão de frio úmido

Além de guarda-chuvas, é aconselhável preparar vestimentas mais pesadas, pois o frio úmido parece estar retornando e pode se estabelecer, afetando a maior parte da próxima semana no Vale do Itajaí.

Portanto, estamos observando um longo período vindouro gelado e potencialmente mais instável se formando.

Monitoramento

É importante ressaltar que essas projeções são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, os quais estão sujeitos a mudanças conforme novas informações são incorporadas. Continuaremos monitorando atentamente.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

