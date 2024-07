Motociclista é atropelado e morre enquanto sinalizava rodovia após acidente em Concórdia

Uma sequência de dois acidentes tirou a vida de um homem na rodovia Pedro Rogério Garcia (SC-283), entre Concórdia e Seara, no Oeste catarinense, na noite desta quarta-feira, 3. Um motociclista que não teve idade e identidade divulgadas sofreu um acidente e, enquanto sinalizava a pista, foi atingido por um veículo e morreu.

Tudo começou quando o motociclista transitava pela rodovia na pista da direita e iria entrar à esquerda. No entanto, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele não teria utilizado o acostamento antes de realizar a manobra. Assim, foi atingido por um carro.

Enquanto os envolvidos sinalizavam o local e acionavam as autoridades, um terceiro veículo não respeitou a sinalização e colidiu contra a traseira do carro envolvido no acidente. Não há detalhes como o motociclista foi atingido, mas foi confirmado o óbito.

Ainda conforme a polícia rodoviária do estado, o motorista do terceiro veículo deixou o local após ser questionado se havia consumido bebida e sobre possível atuação ilegal na profissão, tendo em vista que era motorista de aplicativo.

