Abel Moda Vôlei estreia no Campeonato Catarinense em agosto

A Abel Moda Vôlei tem data definida para voltar às quadras: 9 de agosto, sexta-feira, às 20, diante da Pinhalense, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A tabela foi definida no final de junho, mas os locais das partidas ainda serão confirmados pela Federação Catarinense de Vôlei (FCV). O time brusquense continua em busca de recursos para reforçar o elenco e a comissão técnica, e por enquanto possui o menor orçamento da Superliga A, como em 2022-23.

O estadual de 2024 terá mesmo apenas quatro equipes. Além da Abel Moda, Pinhalense, Chapecoense/Unoesc e ADV Jaraguá do Sul.

Os times se enfrentam em turno e returno para definir o chaveamento das semifinais. As fases semifinal e final serão realizadas em melhor de três. A previsão é de que o campeonato termine no início de outubro.

Em 2021 e em 2023, oito equipes disputaram a competição. Em 2022, sete estiveram presentes. Neste ano, equipes como Bluvolei, Sul-Americana/Fucas, Mampituba e Napoli não participam. A equipe de Brusque foi campeã em 2021 e vice-campeã nas edições seguintes.

Agenda de jogos

09/08, 20h – vs. Pinhalense

14/08, 19h – vs. ADV Jaraguá do Sul

16/08, 20h – vs. Pinhalense

17/08, 19h – vs. Chapecoense/Unoesc

29/08, 20h – vs. ADV Jaraguá do Sul

05/09, 19h – vs. Chapecoense/Unoesc

Situação incerta

No início de junho, foram confirmadas as permanências das ponteiras Manu e Anna Sampaio; da oposta Sabrina; das centrais Leticya e Glaucia; e da líbero Gabi Santin.

No total, sete contratações foram anunciadas: a levantadora Ana Paula, que já passou pela Abel Moda Vôlei na Superliga 2022-23; a oposta Heloisa; as ponteiras Mari Blum, Vitória Parise; e as centrais Natasha Farinea e Camila Leite.

Ainda assim, o técnico Maurício Thomas relata que a Abel Moda Vôlei segue em busca de recursos para arcar com os salários e reforçar a equipe com atletas e membros da comissão técnica.

