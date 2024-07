Homem é preso dirigindo carro com placa adulterada na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um homem de 39 anos foi preso na rodovia Antônio Heil, em Brusque, dirigindo um carro com placa adulterada na noite desta quarta-feira, 3. Ele foi abordado por volta de 23h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a abordagem foi realizada na altura do bairro Limoeiro. No carro, um Corsa, de Guabiruba, estavam, além do motorista, duas mulheres, de 33 e 46 anos.

A PMRv relata que a placa foi alterada com fita isolante — a verdadeira tinha os números 5439 e a adulterada 5438.

Ele foi levado à delegacia de Polícia Civil de Brusque para as providências cabíveis.

Leia também:

1. Defesa Civil de Brusque conclui primeira etapa de atualização das cotas de enchentes

2. Mega-Sena: sete apostas de Brusque são premiadas no concurso 2744

3. Cantor de Nova Trento, Nikolas Tomasini participa de programa de talentos da Record

4. Adolescente que esfaqueou outro em escola de Palhoça planejava massacre

5. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: