Defesa Civil de Brusque conclui primeira etapa de atualização das cotas de enchentes

A Defesa Civil de Brusque concluiu a primeira etapa do estudo de atualização das cotas de cheias da cidade. O levantamento inicial atualizou as cotas até 8,96 metros e será complementado pela segunda etapa, atualmente em desenvolvimento.

Esta próxima fase incluirá o levantamento dos pontos não afetados pelo Rio Itajaí Mirim em 17 de novembro de 2023.

“No primeiro momento, tivemos que fazer o levantamento das ruas que foram alagadas pela enchente para documentar o desastre. Marcamos as cotas nas ruas, postes e casas que foram atingidas”, comenta o chefe de vistorias da Defesa Civil, Edevilson Cugiki.

“Em seguida, transferimos essas marcas para pontos de cota já existentes, usando o nível topográfico, e também para postes, placas e áreas de domínio público onde pudemos registrar a cota que o rio alcançou”, complementa.

Alteração nas costas do município

No estudo, observou-se uma alteração significativa das cotas em diversas localidades da cidade, especialmente nos bairros situados a montante (no sentindo da nascente) e a jusante (no sentido da foz) da região central. Nessas áreas, houve uma diminuição das cotas, enquanto na região central da cidade foi registrado um significativo aumento.

Isso significa que, por exemplo, se durante as últimas cheias, o rio tivesse atingido o mesmo pico de 2011 (10,03 metros), ainda assim, menos ruas teriam sido atingidas pela enchente, em comparação àquele evento climático.

As obras, como os canais extravasores na Beira Rio, foram feitas para diminuir os impactos da enchente. Elas resultaram na ampliação das cotas de cheia.

Necessidade de atualização

Cada evento de cheia é único, justificando a necessidade de atualizar as cotas a cada ocorrência significativa, considerando as atuais configurações acima de 7,50 metros.

No total, foram levantados 357 pontos de cota. O novo estudo já está disponível no site da Defesa Civil de Brusque.

Tanto o estudo inicial quanto o desenvolvimento da segunda etapa são realizados pela própria Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Obras. A previsão de conclusão da segunda etapa do estudo é para janeiro de 2025. Até a data, ambos os levantamentos de cotas existentes serão utilizados conforme recomendado pelo estudo.

Leia também:

1. Adolescentes são apreendidos com maconha no Santa Terezinha

2. Mulher fica ferida após carro que ela dirigia ser atingido por caminhão na rodovia Antônio Heil

3. Autista, cantora brusquense de 17 anos encontra na música formas de lidar com limitações

4. Prefeitura de Guabiruba aguarda recursos e emendas para construção de estruturas no parque municipal

5. Mega-Sena 2744: confira os números sorteados nesta terça-feira; prêmio é estimado em R$ 121 milhões



Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: