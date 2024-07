Prefeitura de Guabiruba aguarda recursos e emendas para construção de estruturas no parque municipal

A Prefeitura de Guabiruba aguarda recursos e emendas para construção das estruturas no Parque Municipal Érico Vicentini. A compra do terreno, no valor de R$ 12 milhões, foi o maior investimento da história da prefeitura.

A prefeitura adquiriu o terreno, que fica entre os bairros Planície Alta, Guabiruba Sul e Lageado Baixo, da família Vicentini. A área tem 884 mil metros quadrados. Todas as parcelas já foram pagas.

Segundo anunciado em dezembro de 2021, quando a compra do terreno se tornou pública, é previsto que o local tenha quadra de vôlei, parapente, restaurante, portal, labirinto, pista de skate, parque com academia, palco para eventos, trilhas ecológicas, pista de caminhada, campo suíço, pista para jipes e bicicross, entre outros. No entanto, não há previsão para que todas essas estruturas fiquem prontas.

Além disso, é intenção da prefeitura realizar a Festa da Integração no local – a expectativa é que a edição de 2024 acontecesse no parque, o que não aconteceu –, revitalizar o lago em torno do restaurante e criar um parque do Pelznickel.

No momento, a prefeitura aguarda emendas parlamentares e aprovação de projetos para seguir com os trabalhos. Desde o anúncio da compra do terreno, foi iniciado um cercamento, nivelamento de alguns locais, limpeza da área onde um dia funcionou uma usina hidrelétrica e também sinalização, além de instalação de tubulação para o abastecimento com água potável para eventos. O espaço é utilizado atualmente por visitantes, que acessam principalmente as cachoeiras.

Nos próximos meses, dois eventos privados serão realizados no terreno, um encontro de trilheiros e uma etapa catarinense de gaiola cross.

“Como tivemos redução nas receitas em 2023 e manutenção desses valores para 2024, outras obras, de interesse comum, foram priorizadas, como de infraestrutura, revitalização de praças e escolas”, explica Euller Comper, secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura.

O prefeito Valmir Zirke explica que há projeto para construção de banheiros, cozinha e portal. Ele ainda destaca que o local ainda é utilizado para a retirada de tabatinga para obras em ruas do município, como a rua Independência.

“Estamos atrás de recursos e nos cadastrando em projeto do governo federal para construção da área esportiva. Não queremos parar outras obras para investir aqui, mas, dentro do possível, estamos buscando. Não vamos abandonar esse espaço”.

Segundo o prefeito, empresas já entraram em contato com a prefeitura interessadas em reativar a usina que funcionou no local e também explorar o local com atrações para a comunidade. Sobre a Festa da Integração, Zirke afirma que o ideal seria a realização no parque, mas preferiu não dar um prazo para que isso seja concretizado.

“Não há como dar um prazo, porque não depende só do município, mas também de empresas que querem investir aqui. Mas vejo que há muito interesse em investimentos”, garante.

Também está em desenvolvimento, pelo setor jurídico, a concessão do restaurante do parque e também a criação de um labirinto verde, que será realizado em parceria com a cidade alemã de Karlsdorf-Neuthard.

“Fazemos roçadas e reparos, como iluminação e sinalização, porque há visitação, principalmente nas cachoeiras. É um parque enorme, uma obra que não será encerrada em dois anos. Como mudamos nossa prioridade, vamos retomar quando houver orçamento ou quando vierem emendas direcionadas”, explica Euller.

