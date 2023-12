Guabiruba propõe criação de labirinto formado por árvores no parque municipal

Para homenagear os 60 anos de Guabiruba, realizados em 2022, a cidade alemã Karlsdorf-Neuthard, presenteou o município com o valor equivalente a mil mudas de árvores para o plantio no Parque Municipal Érico Vicentini. Entretanto, a Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura apresentou um projeto para criar um labirinto com uma quantia das plantas recebidas.

O trajeto do labirinto mostraria parte da história e cultura de Guabiruba. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, já foram adquiridas e plantadas 150 árvores de ipê amarelo em redor do Parque, contornando o cerceamento instalado, de modo a embelezar a paisagem. As outras, serão utilizadas na montagem do labirinto.

De acordo com Ariana Puhler, Diretora de Projetos da Secretaria de Planejamento, “O trajeto do labirinto é repleto de conhecimentos e curiosidades da cidade, com plaquinhas educativas no caminho e, na parte central, uma estátua do Pelznickel, da qual oferece a oportunidade para que visitantes possam ter mais alguma vivência com o personagem durante todo o ano”. Seu tamanho terá em torno de 50 metros de diâmetro, e o início do projeto está previsto para o primeiro semestre de 2024.

A proposta possui 11 pontos de informações escritas e curiosidades que o visitante encontrará durante o percurso, traduzidas em três idiomas (português, inglês e alemão). A ideia abrange o conhecimento em relação à cidade ao mesmo tempo em que poderá se divertir em desvendar o caminho até o centro.

Para o prefeito Valmir Zirke, é um projeto importante do ponto de vista cultural, pois “ressalta o compromisso em manter os laços entre as cidades, suas histórias e também mostra um pouco mais sobre nossa cultura para o visitante”. Zirke ainda reforça que este é “um presente para cada cidadão e cada visitante que vem conhecer Guabiruba“, finaliza o prefeito.

Confira imagens parciais do projeto:

