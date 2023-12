Turista argentina é indiciada por racismo contra brasileiros no Litoral Norte de SC

Nesta quinta-feira, 14, a Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) indiciou uma turista argentina pela prática do crime de racismo em Bombinhas, no Litoral Norte. A mulher teria proferido ofensas racistas a funcionários do pedágio em três situações diferentes.

Confome a PC-SC, o caso ocorreu em novembro, quando argentinos entraram em conflito com funcionários do pedágio de taxa de preservação ambiental (TPA). De acordo com as investigações, uma família de argentinos se recusava a parar seus veículos no pedágio na entrada da cidade. Eles teriam alegado serem isentos do pagamento, já que possuem imóvel em Bombinhas.

Entretanto, segundo constatado pela investigação, todo veículo com placa estrangeira, ainda que isento, deve parar e apresentar o documento com QR Code de isenção para ser liberado. No caso da argentina indiciada, ela e os presentes no carro se recusaram a apresentar a documentação.

Ainda conforme a investigação, apenas placas brasileiras isentas podem passar direto pelo pedágio.

A investigação

A Polícia Civil teve acesso a cinco vídeos feitos por funcionários do pedágio. Em três deles, a mulher aparece fazendo ofensas aos funcionários com relação à raça e a etnia deles.

O delegado responsável pela investigação entendeu que as ofensas raciais não eram direcionadas a pessoas específicas, mas a qualquer brasileiro que estivesse presente. Para o delegado, a motivação única e exclusiva das ofensas é a origem das vítimas, todos brasileiros.

A turista foi indiciada pelo crime de racismo praticado três vezes. O procedimento foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

