Presidente Lula deve vir a SC em janeiro de 2024 para assinar concessão do Porto de Itajaí

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vir a Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda quinzena do mês de janeiro de 2024 para assinatura da concessão temporária do Porto de Itajaí.

A informação foi divulgada pelas redes sociais do diretor-presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Inicialmente, a solenidade estava marcada para ser realizada nesta sexta-feira, 15, mas foi desmarcada por conta da agenda presidencial.

A nova empresa que irá administrar as operações no Porto de Itajaí até 2025 será a Mada Araújo Asset Management, que foi a vencedora do edital lançado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O Porto de Itajaí é um dos maiores complexos portuários de Santa Catarina e o segundo maior do país em movimentação de carga conteinerizada e carga geral. Porém, o Porto segue fechado desde janeiro, quando iniciou o imbróglio sobre quem iria administrar o complexo.

