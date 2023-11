Governo federal habilita proposta e nova empresa irá administrar porto de Itajaí

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Aantaq) informa que o processo seletivo realizado no último dia 13 de setembro seguiu rito simplificado de seleção da melhor proposta para a celebração de contrato de arrendamento transitório destinado à movimentação de carga conteinerizada e carga geral em área do Porto de Itajaí.

Após as desclassificações da primeira e segunda colocadas, em 2 e 20 de outubro, a Comissão Permanente de Licitação de Concessões e Arrendamentos (CPLA) convocou o terceiro lugar. A proponente Teconnave Terminal de Containeres de Navegantes S/A, pertencente ao grupo Portonave, foi a que apresentou a terceira maior proposta, com o montante de 35.000 TEUs/mês, motivo pelo qual foi convocada pela CPLA para apresentar a documentação referente à habilitação, bem como esclarecimentos quanto à exequibilidade de sua proposta.

Após franqueada oportunidade à proponente de demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, verificou-se que a proposta apresentada é exequível. Ou seja, não foram identificadas irregularidades na documentação apresentada.

Próximos passos

Seguindo os passos previstos no edital, a partir desta sexta-feira, 3 de novembro, será realizada a abertura de prazo para interposição de recursos. Já o fim da fase recursal está previsto para o dia 7 de novembro às 18h. A data de homologação do resultado do procedimento simplificado caberá à diretoria em momento posterior.