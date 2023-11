Chuvas causam erosão na represa de captação de água do Samae em Brusque

Após as chuvas desta semana, a margem do rio Itajaí-Mirim, no bairro Guarani, em Brusque, desmoronou nesta quinta-feira, 2. O local fica próximo a captação de água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque.

Procurado pela reportagem do jornal O Município, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que foi feita a contenção na quinta-feira, porém, com a previsão do nível rio aumentar, a ação foi suspensa.

“A equipe conseguiu conter toda a erosão na quinta. Por causa da previsão de novas chuvas, a água pode passar por cima da contenção. Fizemos uma barreira para não perder o trabalho já feito, mas, pelo risco da equipe, os trabalhos foram paralisados”, afirma.

O diretor-presidente do Samae de Brusque, Cláudio Adão Pereira, afirma que nos últimos três dias de chuva forte, grande parte da Beira-Rio desmoronou.

“Se o rio subir muito, não poderá ser feita a captação, que é o mais preocupante. Há o risco de desabastecimento na cidade, a orientação é que a população faça uso consciente de água. Hoje, a secretaria de obras realiza o enrocamento para que o rio não saia da calha”, afirmou.

Prefeitura

O prefeito de Brusque, André Vechi, postou um vídeo no seu Instagram na quinta-feira explicando o ocorrido.

“Com o rio saindo da calha, se causou uma espécie de erosão. A força da água ocasionou nesta abertura e a água que iria para a captação foi para esta passagem”, diz.

