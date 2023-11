Defesa Civil divulga nova previsão do pico do rio Itajaí-Mirim, em Brusque

A Defesa Civil de Brusque divulgou na manhã desta sexta-feira, 3, a nova previsão do pico do nível do rio Itajaí-Mirim.

Segundo a projeção, o curso fluvial deve atingir 5,70 metros por volta das 19h30 desta sexta. O agente de Defesa Civil, Edevilson Cugiki, orienta a população a ficar atenta aos alertas do órgão.

“Pedimos a todos que permaneçam atentos aos próximos boletins, pois poderemos ter alterações do nível previsto, após a incidência do pico em Botuverá. Sigam rigorosamente as instruções da Defesa Civil. A segurança de todos é nossa máxima prioridade”.

Veja o nível do rio em Vidal Ramos, Botuverá e Brusque:

Vidal Ramos: 3,26 (Baixando) – Pico de 3,43 metros às 7h15;

Botuverá: 2,35 metros (subindo) – previsão de pico para às 13h30;

Brusque: 4 metros (subindo) – previsão de pico para às 19h30.

Pontos de alagamento

Após o pico em Brusque, o rio deve se manter por um curto período em estabilidade e entrar em recessão.

Caso o nível se confirme, poderão ocorrer alagamentos na Beira Rio em ambas as margens, nos seguintes pontos:

Margem Direita: Fundos dos Loteamentos Ema II e Santa Mônica, embaixo da ponte Estaiada, e Curva do Bombeiros para baixo;

Margem Esquerda: Túnel do terminal, Avenida Governador Luiz Henrique da Silveira em toda a extensão e no Cruzamento da Avenida Arno Carlos Gracher com a rua Moritz Germano Hoffmann.

