Margem esquerda da Beira Rio é liberada para trânsito nesta sexta-feira

Em uma rede social, o Prefeito de Brusque, André Vechi (PL), informou que a margem esquerda da avenida Beira Rio, que sofreu diversos danos devido a enchente do dia 17 de novembro, começou a ser liberada nesta sexta-feira, 15.

A avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, que fica na margem esquerda da Beira Rio, foi uma das vias mais danificadas com cerca de 200 metros de asfalto arrancados pela força da água. Segundo André Vechi, o trecho entre o Corpo de Bombeiros e a ponte do Santos Dumond já está liberada.

“Os trabalhos seguem a todo vapor para colocar a cidade em ordem. Fizemos o recapeamento de trechos da margem direita e a margem esquerda da Beira Rio, que teve todo aquele estrago no trecho da River Mall, está sendo totalmente liberada nesta sexta-feira”, disse.

Já sobre a ponte Arthur Schlösser, ela segue interditada pela a Secretaria de Obras e Secretaria de Infraestrutura que continuam realizando reparos na estrutura. A expectativa é que a ponte seja liberada para trânsito na próxima semana, antes do Natal.

3ª maior enchente da história

Entre novembro e dezembro, o rio transbordou 10 vezes. Em 17 de novembro, Brusque enfrentou a terceira maior enchente da história do município. O Rio Itajaí Mirim atingiu a marca de 8,96 metros, inundando mais de 90 ruas.

Diversas frentes de trabalho já foram realizadas pelas pastas. O primeiro passo foi auxiliar as ruas mais afetadas, removendo lama, água e escombros. Simultaneamente, a margem direita da Beira Rio começou a ser limpa para a liberação do trânsito. “É nossa prioridade devolver a normalidade da cidade até o fim de 2023, na questão do trânsito, em todos os pontos afetados”, finalizou o prefeito de Brusque, André Vechi.

