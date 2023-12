Reconstrução da Beira Rio após estragos em Brusque deve acontecer até metade de janeiro

A reconstrução da Beira Rio após os estragos causados pela enchente do dia 17 de novembro está prevista para acontecer até a segunda quinzena de janeiro de 2024. A projeção é do secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento.

A enchente danificou a Beira Rio em diversos pontos, sobretudo na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, em que o asfalto chegou a ser arrancado. A ponte Arthur Schlosser, popular ponte do terminal, também tem reconstrução prevista até metade de janeiro.

José Henrique e o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), estiveram em Brasília nas últimas semanas e conversaram com parlamentares em busca de recursos para a cidade, incluindo a recuperação da Beira Rio.

“A ida a Brasília passa por chegar com projetos prontos, com processos cadastrados, de forma organizada, depois pela realização de um trabalho de relacionamento com os parlamentares. Se os projetos estiverem organizados, a tendência de aceitação é maior”, afirma José Henrique.

A ideia da Prefeitura de Brusque é recuperar as avenidas no período em que boa parte da população está de férias. O governo de Santa Catarina deve enviar R$ 4,5 milhões para Brusque, valores que a prefeitura pretende usar na reconstrução.

Além disso, há valores de dois financiamentos que devem ser destinados à recuperação. A prefeitura ainda aguarda o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo governo federal para que seja antecipado o cadastro de Brusque no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“O PAC, com a calamidade pública, pode ser adiantado para a recuperação da Beira Rio”, afirma Deco. O vice-prefeito e o secretário detalham que o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) deve auxiliar na viabilização dos recursos do PAC junto ao governo federal assim que a calamidade pública for reconhecida.

Outros deputados e senadores ainda se comprometeram a auxiliar com recursos para a recuperação da Beira Rio. Porém, por se tratar das emendas parlamentares, as verbas seriam liberadas somente em 2024.

“Existe a pendência do reconhecimento da calamidade pública, ocasião que poderia adiantar o PAC. Acredito que seja em torno de R$ 5 milhões. Paralelo a isso, temos os recursos dos financiamentos”, comenta o secretário.

A prefeitura trabalha em identificar o que gerou os danos na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira. Laudos devem ser produzidos para identificar possíveis responsabilidades pelos estragos, maiores que em outras avenidas Beira Rio mais antigas.

Emendas para Brusque

Outros assuntos foram tratados na viagem da comitiva brusquense a Brasília. Pedro Uczai deve destinar ainda R$ 300 mil para o Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque. Segundo Deco, o deputado também disse que iria separar mais recursos para cidade, mas sem especificação de valores ou áreas.

Os deputados federais catarinenses Zé Trovão (PL), Júlia Zanatta (PL), Jorge Goetten (PL) e Daniela Reinehr (PL), além dos senadores Esperidião Amin (PP-SC), Jorge Seif (PL-SC) e Ivete da Silveira (MDB-SC), também se comprometeram com recursos, inclusive para as obras da Beira Rio.

Reforma de UBS no Dom Joaquim

A saúde também esteve na pauta da comitiva brusquense na capital. O grupo foi atendido pelo secretário nacional de Atenção Básica, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, e trataram sobre a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Dom Joaquim.

“Ele (Nésio) reabriu um convênio novamente para cadastrarmos R$ 500 mil que disponibilizou para reformar a Unidade Básica de Saúde do Dom Joaquim”, detalha o vice-prefeito.

O convênio em questão havia sido fechado em maio e foi reaberto exclusivamente para o cadastro de Brusque. Sendo assim, segundo José Henrique, a reforma da unidade está prevista para começar em janeiro.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: