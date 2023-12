A espetacular decoração de Natal em uma residência no Lageado Baixo, em Guabiruba, tem capturado a atenção e se transformado não apenas em atração para os moradores do bairro, mas também para todo o município.

Juvelina Ebel, compartilha que há duas décadas adorna sua casa com as vibrantes luzes da decoração, sem ter uma estimativa precisa do número de lâmpadas que incorpora ao ambiente a cada ano.

“Todas as luzes são acesas assim que a noite chega, mas desligo antes de dormir por receio de acidentes que possam provocar incêndios. Mesmo com instalações cuidadosas, acredito que precaução é fundamental, e a segurança sempre vem em primeiro lugar”, comenta.

Custos de energia elétrica no Natal

Jovelina relata que nunca se preocupou com os custos, mas destaca que quem se aventura em um projeto como esse deve estar ciente do impacto na conta de energia, que geralmente dobra na fatura de janeiro.

A proprietária expressa sua empolgação com a chegada de dezembro. Os preparativos para a ornamentação são então meticulosamente planejados e executados por ela, que se empenha em adicionar um toque único a cada espaço.

Primeiras luzes piscantes do bairro

Juvelina recorda com um toque de nostalgia a lembrança de seu pai, Orlando Ebel (In Memoriam), que nos tempos de sua infância adquiriu o primeiro conjunto de luzes piscantes para a residência, lá nos anos 1970, no bairro Lajeado Baixo.

Ela rememora com satisfação esse feito pioneiro, pois na época foi uma inovação notável, capturando a atenção das pessoas que observavam com curiosidade a varanda da antiga casa, uma das poucas existentes no lugar naquela época.

A magia do Natal em fotos

