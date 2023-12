Presépios em fotos no fim desta edição

Com a proximidade do Natal, as paróquias de Brusque dedicam-se, a cada ano, a aprimorar todos os detalhes na representação do nascimento do Menino Jesus. O resultado visível é fruto de um esforço notável e devoção incansável.

Embora pudéssemos apresentar uma ampla variedade de sugestões provenientes de inúmeras outras paróquias, todas elas igualmente empenhadas em embelezar suas igrejas nesta época tão especial, torna-se inviável resumir tudo em uma única edição.

Por isso, optamos por focar em apenas três templos religiosos do município: a Paróquia Bom Pastor da Igreja Luterana, a Paróquia São Luiz Gonzaga, conhecida como a Igreja Matriz, e a Igreja do Santuário de Azambuja.

Apresentamos, pois, belas imagens destes locais nesta matéria, começando pelo vídeo destacado a seguir. Posteriormente, após os anúncios, convidamos você a conferir a galeria de fotos.

Presépios em vídeo >>

Presépios em fotos após anúncios

Presépios em fotos

Apresentamos a seguir uma cuidadosa seleção de imagens, encerrando esta matéria com grandiosidade.

Destacamos os belos presépios das paróquias, incluindo a Igreja Luterana Bom Pastor, a Paróquia São Luiz Gonzaga e a Igreja de Azambuja.

* Paróquia Luterana Bom Pastor >>

*Igreja de Azambuja >>

*Igreja Matriz >>

