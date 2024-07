Revitalização da praça Theodoro Debatin, em Guabiruba, é inaugurada

A praça Theodoro Debatin, ao lado da Prefeitura de Guabiruba, teve a revitalização inaugurada no domingo, 30. O ato contou com apresentação musical do coral Cristo Rei. Toda a estrutura foi revitalizada e agora conta com parque infantil.

“Antes, não tínhamos espaço na praça para qualquer evento. Era muito pequeno. A praça passava despercebida, não ‘obrigava entrar’. Agora, [a revitalização] deu uma cara nova para o Centro da cidade”, valoriza o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP).

Um espaço foi destinado aos bustos de Theodoro Debatin, que leva o nome da praça e era o dono do terreno, e dos primeiros prefeitos de Guabiruba, Henrique Dirschnabel e Carlos Boos.

Segundo o prefeito, será instalado ainda um parque para pessoas com deficiência. Estiveram presentes na inauguração, além de Zirke, o vice-prefeito Cledson Kormann (PSD), vereadores e a comunidade. A obra de revitalização foi realizada pela prefeitura. Foram investidos aproximadamente R$ 200 mil.

