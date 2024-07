Explorar o encantador bairro Barra da Areia em Botuverá, é realmente mergulhar em uma experiência única. Primeiramente, a natureza, em sua plenitude, transforma cada canto desse lugar em uma obra-prima.

Matas exuberantes margeando as corredeiras do rio Itajaí-Mirim unem-se harmoniosamente, criando uma atmosfera de beleza indescritível.

*Assista ao vídeo >>

Barragem de Botuverá

No entanto, a iminente construção de uma barragem para conter as cheias do rio Itajaí-Mirim, lança uma sombra sobre essa maravilha.

Enquanto aguardamos a concretização desse projeto, nossa coluna empreendeu uma visita ao local, capturando imagens magníficas que compartilhamos com entusiasmo nesta edição.

Por fim, esses registros deslumbrantes buscam perpetuar a grandiosidade dessas paisagens, possivelmente destinadas a existir apenas em nossos arquivos, como lembrança de um espaço que pode ser submerso, caso o empreendimento se concretize.

Este lugar inesquecível certamente deixará uma marca duradoura na memória de todos os que têm a oportunidade de explorar essa maravilha atualmente.

Botuverá em fotos após anúncios

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK