VÍDEO – Motorista fica gravemente ferido após capotar carro e cair em ribeirão no Limeira Alta, em Brusque

Um homem ficou gravemente ferido após capotar um carro e cair em um ribeirão na rua José Walendowsky, no bairro Limeira Alta, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira, 3.

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, o veículo, Range Rover, era conduzido por um jovem de 21 anos. Ele foi encontrado dentro do carro em um ribeirão, cerca de 3 metros abaixo do nível da rua.

Durante o resgate foi identificado que a vítima apresentava traumatismo craniano, fratura exposta na perna e dores pelo corpo. Após a avaliação inicial, o jovem foi retirado do veículo e levado para o Hospital Azambuja.

A Celesc também foi acionada para a ocorrência devido a queda de fios de um poste, e a presença de óleo na pista. Posteriormente, o caso ficou sob cuidados da Polícia Militar.

Uma testemunha do acidente gravou um vídeo antes da vítima ser socorrida:

Leia também:

1. Defesa Civil de Brusque conclui primeira etapa de atualização das cotas de enchentes

2. Mega-Sena: sete apostas de Brusque são premiadas no concurso 2744

3. Cantor de Nova Trento, Nikolas Tomasini participa de programa de talentos da Record

4. Adolescente que esfaqueou outro em escola de Palhoça planejava massacre

5. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: