Cantor de Nova Trento, Nikolas Tomasini participa de programa de talentos da Record

O cantor de Nova Trento Nikolas Tomasini, de 17 anos, está participando da quinta temporada do programa “Canta Comigo Teen”, da Record. Ele foi selecionado após um processo seletivo.

Em fevereiro, ele recebeu a notícia de que tinha sido aprovado na primeira etapa do processo. Após passar por ela, ele enfrentou mais quatro fases da seleção.

Haviam aproximadamente quatro mil inscritos no programa. Nikolas se garantiu entre os 80 escolhidos.

Após ser aprovado, o cantor passou três meses trabalhando com a produção do programa. “Foram meses intensos de muito trabalho e dedicação”, conta Nikolas.

A nova temporada do “Canta Comigo Teen” começa neste domingo, 7, a partir das 18h na Record. A participação de Nikolas será transmitida no domingo, 21, no mesmo horário.

Participações na TV

Nikolas já participou de programas como do Silvio Santos, Raul Gil e Geraldo Luís na RedeTV!.

Agora, ele representa Nova Trento em uma nova etapa da carreira. Para acompanhar o trabalho de Nikolas, basta seguilo no Instagram (@nikolas_tomasini), Facebook ou Tik Tok (@nikolas_tomasini).

